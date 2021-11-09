近年國人購物型態改變，透過電商平台訂購商品替代於實體商家消費已成為趨勢，適逢雙11年度電商購物活動開跑，勞動部表示，近年每年針對貨運業勞動條件勞動檢查每年約1000場、違法率約10％、每年約處罰金額約500萬元，其中違法最多的項次為超時工作、加班費未足額給付及出勤紀錄表未核實記載。

勞動部表示，雖然汽車貨運業適用8週彈性工時制度，雇主經工會同意，如無工會者，經勞資會議同意後，得將8週內將320小時正常工作時數加以彈性分配，但單日正常工作時間仍不得超過8小時，連同延長工作時間不得超出12小時；又每7日至少仍應有1日例假，每8週內例假及休息日至少應有16日，並且不得使勞工連續工作超過6日。

職安署說明，因汽車貨運業勞工如長時間疲勞駕駛，非僅影響勞工個人健康，更可能危及其他用路人之安全，而肇生公共意外，職安署除每年規劃「汽車貨運業勞動條件專案檢查」，及與交通部公路總局合作實施聯合稽查之外，並將該業列為「重點檢查對象」，責請各地方政府優先實施檢查，以加強監督。

職安署組長許莉瑩說，汽車貨運業勞動條件專案檢查規劃在今年9月至11月執行，檢視過去3年違法項次，其中違法最多的項次為超時工作、加班費未足額給付及出勤紀錄表未核實記載。

職安署提醒，如勞工朋友發現事業單位有違法情形損及自身權益，也可以透過勞動部24小時免付費1955申訴諮詢專線，或就近向當地勞工主管機關進行申訴，主管機關於受理後均將儘速派員實施勞動檢查並依法處理。

勞動部條件司司長黃維琛則說，雖然依先前函釋，疫情期間及事後的振興可適用天災、事變或突發狀況的勞基法條款，但程序應符合勞基法規範，如停止七休一應在24小時內通報地方政府，並應給付雙倍工資並在一周內補休等，否則仍恐違反勞基法。