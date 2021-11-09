中方週一交付巴基斯坦054型護衛艦，而這是它至今出口噸位最大，也最先進的戰艦。
據中方官媒《環球時報》和巴基斯坦聯合通訊社（APP）8日報導，這不僅彰顯了兩國的友誼，也為進一步鞏固雙方全天候戰略合作夥伴關係注入新力量。中國船舶集團（CSSC）週一在聲明中說，054型護衛艦在上海的交艦入役儀式中，交付巴基斯坦海軍。
而巴基斯坦海軍當天在聲明中說，這艘054A/P型護衛艦已命名為「圖赫里勒」號（PNS Tughril）。中方將為巴國打造4艘054型護衛艦，而這是其中的首艦，除了有廣泛的監測潛力外，還有強大的面對面，面對空和水下火力。
此外，巴基斯坦在聲明中說，054A/P型護衛艦在高度緊張，並有多重威脅的環境中，能同時執行多項海戰任務。
此外，巴基斯坦駐中國大使哈克（Moin ul Haque）說，「圖赫里勒」號服役揭開了中巴友誼的新篇章。他強調，在相關地區整體安全的背景下，它將加強巴基斯坦海軍因應海上挑戰的能力，以確保海上防禦，並維護印度洋區和平，穩定與力量平衡。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。