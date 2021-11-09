Commissioning Ceremony of @PakistanNavy first Type 054 A/P Frigate PNS #TUGHRIL held at China. Ambassador of Pakistan to China Mr Moin ul Haq @PakAmbChina graced occasion as Chief Guest.

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中方週一交付巴基斯坦054型護衛艦，而這是它至今出口噸位最大，也最先進的戰艦。

據中方官媒《環球時報》和巴基斯坦聯合通訊社（APP）8日報導，這不僅彰顯了兩國的友誼，也為進一步鞏固雙方全天候戰略合作夥伴關係注入新力量。中國船舶集團（CSSC）週一在聲明中說，054型護衛艦在上海的交艦入役儀式中，交付巴基斯坦海軍。

而巴基斯坦海軍當天在聲明中說，這艘054A/P型護衛艦已命名為「圖赫里勒」號（PNS Tughril）。中方將為巴國打造4艘054型護衛艦，而這是其中的首艦，除了有廣泛的監測潛力外，還有強大的面對面，面對空和水下火力。

此外，巴基斯坦在聲明中說，054A/P型護衛艦在高度緊張，並有多重威脅的環境中，能同時執行多項海戰任務。

Congratulations! The first Type 054 A/P frigate (hull number 261) successfully handed over to Pakistan Navy. #Pakistan

(Image via wb/利刃斩海飞剪艏） pic.twitter.com/nE9fCcnLUK — 彩云香江 (@louischeung_hk) November 8 2021

此外，巴基斯坦駐中國大使哈克（Moin ul Haque）說，「圖赫里勒」號服役揭開了中巴友誼的新篇章。他強調，在相關地區整體安全的背景下，它將加強巴基斯坦海軍因應海上挑戰的能力，以確保海上防禦，並維護印度洋區和平，穩定與力量平衡。