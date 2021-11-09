國民黨立委陳超明今天在立法院針對萊豬議題質詢，行政院長蘇貞昌「提醒」陳超明這個議題跟著國民黨會被害死，因為國民黨自己就變來變去，陳超明也接著說「我承認你的說法」。

陳超明質詢指出，他和養豬協會很好，他們都不怕美豬，只怕萊豬。為什麼要求台灣的豬肉瘦肉精零檢出，卻要進口萊豬打台灣豬，這就是雙重標準。今天是因為有補助所以養豬戶才沒抗爭。

陳超明又問，為什麼不開放萊豬美國會很生氣？為什麼不開放萊豬，台灣就無法進入CPTPP？蘇貞昌回應說，委員你這不能跟國民黨走，你跟國民黨走會被害死，國民黨自己就變來變去。

陳超明接著說：「我承認你的說法」蘇貞昌立即回應表示：「你承認就好，我不會害你。你苗栗養豬戶問看看，他們都沒受害。」

陳超明反問，當初國民黨執政開放美牛要進口，在野的民進黨那時候是怎樣反對？「當初你們誓死反對美牛美豬，我現在要跟你討論這個，你們雙重標準就是亂源。」

蘇貞昌對此表示，當時我們反對，但是國際標準公布後，我是黨主席馬上就宣布接受，國民黨拿豬肝、豬心在這邊丟才是亂源。