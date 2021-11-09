加密貨幣升勢凌厲，比特幣首次升破6.7萬美元，以太幣亦首度突破4800美元關口，兩隻加密貨幣齊創歷史新高。

根據交易平台CoinDesk數據，比特幣最高漲至67820美元，截至11點38分，報67746.52美元，上漲4.13％；以太幣最高曾飆漲至4823美元，現報4785.59美元，漲1.4％。

比特幣2021年以來累計逾130％，但波動劇烈，尤其6月曾因挖礦耗能爭議、加上大陸官方重手打壓，一度跌破3萬美元。10月初隨著美國批准首檔加密貨幣相關期貨ETF的熱潮，重回上漲趨勢，並登上歷史新高。

綜合港媒及外電報導，分析師認為，比特幣和以太幣在未來數周將續呈上漲趨勢，第四季有望再創一波高峰，預估要到2022年才會出現較明顯的區間盤整。另外，加密對沖基金ARK36執行董事Mikkel Morch認為，比特幣將於短期上衝7萬美元大關。