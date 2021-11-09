今年全國個人房地合一所得稅額統計1至9月已高達150.3億元，高於去年全年度119.1億元，創統計以來新高，其中，台中市1~9月已達31.2億元，居冠各縣市；而非六都的納稅王則為新竹市、新竹縣，今年1~9月稅額均達5.1億元，跟去年同期相比分別有230.8%及200.7%的增幅。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房地合一2.0高稅率來勢洶洶，促使賣方搶搭輕稅列車，此外，資金狂潮及物料上漲讓民眾看好未來房價，因此買氣及房價居高不下。

郎美囡指出，依據財政部資料，今年22個縣市中，有21個縣市1~9月的個人房地合一稅額跟去年同期相比成長，顯示房地產市場不僅交易熱絡，且居多交易有增值空間，其中，台中市擁重劃區及建設議題，交易熱度不減，以31.2億元成為納稅王，高雄市22.5億元居次，值得一提的是，六都1~9月稅額均打破歷年年度總額紀錄，資金帶動的成長顯著。

非六都區域稅額雖然遠不及六都，但今年也展現高度成長，新竹市1~9月稅額5.1億元、與去年同期相比增加230.8%，新竹縣稅額5.1億元、年增幅200.7%，可見話題製造機竹科的吸金力更上一層，資金挹注拉出高稅額；而具有許多傳產及隱藏版富豪的彰化縣也有5.0億元的高稅額，其年增幅89.6%，雲林縣稅額2.4億元雖然在非六都區排名僅第五高，年增幅卻高達117.2%，房市升溫速度不容小覷。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，房市交易熱絡觸動政府敏感神經，近期不斷已各種稅制、政策抑制炒房，對於持有人而言，未來以投資置產角度購屋，務必提前規劃，慎重考量移轉與持有成本，避免影響獲利，也提醒購屋人務必留下裝潢、服務費等相關費用發票，避免未來轉手時無法扣抵，讓自己的權益受損。