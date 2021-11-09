美國時間8日，梅西百貨表示，將在2022年5月以前，把自己約10萬名美國員工的最低時薪提高至15美元。梅西百貨除用高薪避免人員流失外，也希望能招募到更多人才。
新冠疫情影響下，美國勞動力短缺也令當地零售商感到十分頭疼。因此，這些業者決定用金錢攻勢來鞏固原有員工，同時也要提供更多福利，吸引來自四面八方的菁英。
美國零售業者現在拼命砸錢，還有一個主因，就是怕每年年底傳統假期旺季時，會沒有足夠人手來顧店面或倉儲管整理。
9月時，美國電商巨擘亞馬遜曾表示，已把美國起薪價每小時調高至18美元以上。另家民生用品零售大廠沃爾瑪也宣布，2021年將增加平均時薪金額。
梅西百貨補充，還要砸重本在員工的薪資與福利上，計畫未來4年內將斥資3500萬美元，讓員工可以接受免費的教育訓練與進修課程。若加薪計畫順利成行，梅西百貨員工的平均薪資，每小時將高於17美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。