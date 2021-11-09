統振(6170)10月合併營收為2.61億元，受惠於移工小額匯款的需求增加，推進10月營收月增14.15%；累計前10月合併營收為24.78億元，年減17.96％，排除去年同期統達後之營收(去年9月分割子公司)，較去年同期微減4.83％。

統振表示，在今年10月20日順利取得金管會核發的第一張移工小額匯兌執照，並於10月29日接軌沙盒實驗正式啟動營運，引導外籍移工透過合法之管道辦理小額匯款，達到普惠金融之目的，也為統振在金融科技與通訊的事業版圖上，能於原有的利基上持續放大業務量，加上電信預付卡穩健業績貢獻，推進金融科技與通訊營收占整體業績的比重達50%，並有助優化整體財務結構，持續精進毛利率與獲利表現。

新冠疫情催化了數位經濟蓬勃發展，搭配景氣復甦，正拉動金融科技(FinTech)服務需求快速增長，也因此可見統振截止10月底的Q pay會員數較去年同期成長56％，不僅如此，雖疫情使得移工引進的人數驟減，但為化解目前人力短缺的問題，政府已預計專案引進移工，屆時可望引進大量移工，緩解缺工現象指日可待，雙雙帶動統振外籍移工小額跨境匯款需求，挹注公司業績蒸蒸日上，亦有助統振拓展更多移工市場的業務範疇，為公司未來營運添動能。

統振在金融監理沙盒制度上路二年半成效漸顯後，將與能源事業體持續穩健貢獻公司營運成長，並持續營運轉型、優化財務結構與業務體質，打造更多穩健營運淨現金流的小金雞，盼運用多角化的經營策略，與更多策略合作夥伴洽談不同商業模式進行的可能性，創造整體營運規模放大。