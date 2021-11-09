美國官員今天表示，一名因涉及勒贖攻擊在波蘭被捕的22歲烏克蘭男子，已在美國遭到起訴，這是全球查緝勒贖攻擊、包括7月間轟動一時的軟體公司Kaseya遇駭案的行動一環。

當局今天宣布遭美歐當局逮捕的數人，10月8日在波蘭被捕的瓦辛斯基（Yaroslav Vasinskyi）為其中知名度最高的一個。

這是查緝俄國駭客組織REvil的相關行動。REvil也以Sodinokibi之名為人所知。

國際刑警組織（Interpol）表示，17國19個執法機關共同執行長達4年的「流沙」（Quicksand）行動，數人因「涉嫌犯下數以萬計勒贖病毒攻擊，勒贖超過2億歐元（2.3億美元）」被捕。

美國司法部宣布瓦辛斯基因詐騙與洗錢遭起訴，並起出付給俄國籍人士波雅寧（Yevgyeniy Polyanin）的610萬美元贖款。

28歲的波雅寧被控在2019年8月間在德州執行針對企業與政府實體的REvil/Sodinokibi勒贖攻擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101109