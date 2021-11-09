玉山銀行永和分行專員劉紘君接受侯友宜表揚。（王揚傑攝）

新北市警察局今（9）日例行表揚攔阻詐騙有功銀行行員，其中玉山銀行永和分行專員劉紘君恰好安排今天與未婚妻登記結婚，新北市長侯友宜特別送上金鏟子給這對新人，並承諾他們明年若順利產子，他一定會再包個大禮。

今天上午侯友宜主持警察局警政工作治安會報，例行表揚攔阻詐騙有功銀行行員，其中劉紘君因早已排定今天登記結婚，本不克參加，但與未婚妻討論後，決定2人一同出席，下午再到戶政事務所辦理登記。

侯友宜除感謝劉紘君幫忙警察，善盡銀行守門員的社會責任，也特別致贈這對準新人一把金鏟子，祝他們百年好合，早生貴子！侯友宜還打趣說，現在少子化情況嚴重，拜託他們一定要努力「生產」，若明年順利得子，他還會再送上大禮。

新北市警方統計，今年1至10月金融機構攔阻詐騙共354件，攔阻詐騙金額達1億4136萬餘元，較去年同期增加139件，攔阻金額增加7500萬元，攔阻成效相當卓著。新北市警方除積極查緝詐騙集團外，也持續透過各種宣傳管道，宣導金融機構行員、超商店員與警方密切合作，在第一時間將詐騙匯款攔下，守護民眾的血汗錢。