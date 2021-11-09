今年嘉義市購物節抽最大獎269萬元VOLVO豪車。（廖素慧攝）

中央振興五倍券及各種加碼券出籠、嘉義市發放2000元消費金，嘉義市購物節活動1日開跑1周以來，發票登錄抽獎累計金額突破千萬元，登錄發票筆數累積約1萬6000筆，登錄筆數最多及登錄總金額最高的業者是好市多，單筆金額最高的發票則是全聯。

嘉義市購物節活動推出「住宿送600嘉遊金」、「消費500抽百萬汽車」的好康，福泰桔子商旅嘉義文化店、嘉義觀止飯店、兆品酒店嘉義等特約飯店，累計已發出價值超過上萬元的嘉遊金，除了現折房價，還提供旅客於嘉義市購物節特約店家消費折抵。

特約店家有在地小吃、夜市、伴手禮，還有家樂福、LA NEW、HOLA等知名連鎖店，都可使用嘉遊金，外縣市民眾獨享的「嘉倍券」也可在特約店家購物。

嘉義市政府建設處表示，今年嘉義市購物節，以打造嘉義市成大型購物商城的概念來辦，民眾累積消費積分，再加碼個人登錄金額到達2萬元前30名，贈送土星拍拍夜燈，目前已全部額滿。

還有10萬分、25萬分等待得獎者出爐，積分最高者，可直接帶走LV精品包，使用電子支付登錄者，加碼抽iPhone 13 pro。

市府建設處表示，目前登錄筆數最多及登錄總金額最高的業者為好市多，單筆金額最高的發票則落在全聯，此外，在露天拍賣電商平台消費取得在地店家開立的發票，也可參加抽獎。

市府建設處表示，11日起嘉義市購物節將辦理「咖啡主題周」，在地特色咖啡廳、職人烘培咖啡店、知名連鎖店等，推出期間限定優惠活動，以及平日享有第2杯半價的好康活動。