11月10日上市櫃公司將全數發布10月合併營收概況，目前共計有63檔個股10月合併營收繳出創新高的好成績單，產業集中在塑化、鋼鐵、半導體、散裝航運、海空業承攬、ABF載板、IC設計、二極體等。

10月合併營收創新高個股依序有茂生農經（1240）、南亞（1303）、台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、大洋（1321）、宏遠（1460）、川寶（1595）、勝一（1773）、寶隆（1906）、東和鋼鐵（2006）、豐興（2015）、大成鋼（2027）、彰源（2030）、世鎧（2063）、聯電（2303）、 旺宏（2337）、光罩（2338）、海悅（2348）、京元電子（2449）、慧洋-KY（2637）、大車隊（2640）、嘉晶（3016）、欣興（3037）。

穩懋（3105）、笙泉（3122）、亞信（3169）、鈊象（3293）、通嘉（3588）、德微（3675）、漢磊（3707）、永崴投控（3712）、東洋（4105）、三福化（4755）、泰鼎-KY（4927）、緯軟（4953）、久陽（5011）、信驊（5274）、寶島科（5312）、桓鼎-KY（5543）、四維航（5608）、中菲行（5609）、創惟（6104）、合晶（6182）、力成（6239）、九齊（6494）、精測（6510）、捷敏-KY（6525）、長科*（6548）、和潤企業（6592）、長聖（6712）、威鋒電子（6756）、展碁國際（6776）、邑錡（7402）、昇陽半導體（8028）、九暘（8040）、南電（8046）、長華*（8070）、宏捷科（8086）、群聯（8299）、日友（8341）、金居（8358）、明揚（8420）等。