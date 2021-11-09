國內疫情受控，國內旅遊需求持續旺盛，六福旅遊集團線上旅展從開展就一路熱銷，六福持續搶攻雙11購物節商機，即日起至11月12日，餐券及住宿券商品續賣外，再加碼推出線上旅展「晚鳥限定優惠」，限時推出台北六福萬怡酒店的「敘日假日下午茶雙人券 1111元」、「敘日假日午/晚餐雙人券 2222元」，以及「關西六福莊 非洲秘境探險住房專案 住宿券6900元/優惠套票13800元」，全力搶購物節商機。

台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳重啟內用服務後，民眾好評不斷，包含生食級干貝、美國生蠔、肋眼牛排等頂級海陸美味無限量供應，為回饋消費者支持，於晚鳥限定推出「敘日假日午/晚餐雙人券 2222元」，優惠68折，讓親友聚餐或尾牙春酒有更多元的選項，若是想要下午茶時段享用大餐，也有「敘日假日下午茶雙人券 1111元」可選擇，優惠價73折，皆限量銷售200組。

關西六福莊也推出加碼優惠「非洲秘境探險住房專案」，晚鳥折扣34折起，單一住宿券6900元，即享剛果藍天房型雙人住宿1晚、早餐2客外，贈送六福村兩日入園手環、狐猴互動體驗、羊駝互動體驗，若於今年底前平日(周一至周四)入住，還能再免費升等剛果綠地房，豐富的內容讓孩子們享受度假又能學習到動物知識，同時也推出優惠套票13800元，內含2張專案住宿券，再加贈2張500元六福莊好宿券，可用於折抵官網指定住房專案。