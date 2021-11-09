「比薪水」網站8日公布今年台灣熱門公司薪資統計，結果「護國神山」台積電平均薪資不到5萬，跌破眾人眼鏡，有網友好奇詢問，為何台積電薪資會不到5萬元，這樣正常嗎？對此，內行人回答，台積電一年4次分紅，本來就不是去賺底薪，「重點是幾個月好嗎？台積40個月正常」。

這名網友在PTT發文指出，2021年熱門薪資統計中，台積電平均薪資4萬8910元，大輸聯發科的8萬4039元，以及台達電的5萬多，讓他看傻眼，台積電居然薪水不到5萬，認為台積電年終雖然能輕鬆破好幾百萬，可是平均月薪不到5萬，還是感覺有點微妙，好奇問這薪資是正常的嗎？更直呼如果連台積電都這樣，那其他間公司不就更慘，「看來理工人比想像中還辛苦呢！」

文一PO出後，內行網友紛紛出來平反，認為去台積電工作本來就不是去賺底薪，重點是高分紅，「別人一年最多領14個月，台積一年領30個月，差別在這，以前還有發股票賺更多」、「一年四次分紅，沒人在care月薪的」、「科技業要看年薪啦，月薪不是重點，績效跟分紅才是」、「堂哥在台積電，獎金都領七位數」、「我朋友買房都用獎金繳房貸，月薪是生活費給你參考，台積人的基本理財方式」。

同時網友也指出，台積電平均薪資比聯發科低，是因為台積電有產線，作業員太多才會拉低平均，而聯發科是做IC設計，薪水開得高，沒有作業員拉低平均值。