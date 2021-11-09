Youbike 2.0從去年開始在大安區開始試辦，也在今年5月全北市正式營運，但北市議員徐巧芯發現，身高略低的人來騎乘2.0並沒1.0來的安全，原因就是在於2.0竟比1.0高出1至2公分，而她以自身身高153公分為例，她需墊腳尖才能騎，如發生意外不堪設想，要求顧慮小個子。交通局長陳學台回應，會討論解決方案。

徐巧芯表示，Youbike 2.0並未受疫情影響，使用率每月都突破新高，但像是車子高度的問題在試辦時就發現，市府當時也承諾會修正，但卻遲無結果，Youbike使用合約中，裡面提到「服務所提供的自行車，僅適於身高 140 至 190 公分間的人使用」，許多人的身高都在服務範圍內，但身高略矮的人來騎乘2.0並沒1.0來的安全。

徐巧芯說，光2.0比1.0高出2公分的差距，從1.0可平踩地面，變成2.0就得墊腳尖，若發生意外，是否符合合約內「體能條件」不足以安全順利騎乘時，應避免租借或停止租借，但她明明就是在合約內的服務身高範圍中。

徐巧芯建議，2.0的車輛數尚未滿額，市府應將尚未投入的部分車輛尺寸下修，更何況市府去年試辦時就承諾要下修坐墊，但正式營運後並無改變，這樣的調整不僅服務身高較低的成人，更可衍伸學童上下學交通模式，以利Youbike使用率上升。

陳學台答覆，座墊差2公分的原因，在於2.0的椅墊升降器而導致，會在1個月內與微笑單車公司商討解決方案，看有無辦法改善腳踏車架構上的問題。