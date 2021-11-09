11月初才推出的漫威新電影《永恆族》，剛上映就開出紅盤創下驚人的票房，而劇中的人物及故事細節也引起影迷們的注意，其中甚至出現台灣人相當熟悉的零食「浪味仙」，讓台灣觀眾興奮不已。而女神安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）近日接受專訪時，不但承認自己吃過那包餅乾，還說出真實感受，再度掀起話題。

由多位大咖明星領銜主演的史詩超級英雄電影《永恆族》，上映以來話題不斷，其中一幕更掀起台灣網友的熱烈討論。電影中，「永恆族」準備回到星艦多摩號時，有人踩到地上的綠色真空包裝並發出一聲巨響，這時在劇中飾演「吉爾伽美什」的韓星馬東石從地上撿起查看，而包裝上的小天使圖案，讓眼尖的台灣影迷一眼認出疑似就是熟悉零食「浪味仙」的海苔口味，在網路上立刻掀起熱烈討論。

《永恆族》疑似出現浪味仙海苔口味。（圖／取自旺旺官網）

安潔莉納裘莉近日接受《ETtoday星光雲》專訪時，被問到那包浪味仙，則大笑承認自己有吃過並表示「我很喜歡那些餅乾」，可見浪味仙在全球的知名度。而浪味仙不只有在台灣及大陸才吃得到，在歐美等地的亞洲超市都能見到這款餅乾，加上導演趙婷也是華裔出身，自然對這些零食不陌生，但能巧妙放進電影當中，還是讓影迷們感到相當新奇。