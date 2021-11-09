中市賴男的妻子李女在2019年8月間離家與劉男同住，賴男懷疑妻子外遇，與4名友人將劉男暴力押走，在劉的手機發現他與妻親密照及對話，賴男妒火中燒拿熱熔膠條抽打他的手、腳及臉部，並喝令他脫下褲子，用防蚊液噴灑他下體。事後，賴打電話要妻到場未果，要求劉簽和解書後釋放。台中地檢署依妨害自由罪嫌起訴賴男等5人。

起訴書指出，40歲賴男與妻子李女住在東勢區，但李女在2019年8月間離家，與劉男在豐原同居，懷疑妻子外遇，夥同3男1女等友人，計畫將劉男押走質問，2020年5月30日晚間，賴男等一行分2輛車前往劉男住處前，打電話給劉男佯裝要他下樓移車。

賴男等人強行要押走劉男，劉男堅決抵抗遭群毆後被押上車，載到人煙稀少的神岡交流道附近的高架橋，賴男在劉男的手機發現妻子與劉男的親密照及對話，怒火中燒，持熱熔膠條抽打劉男的手、腳及臉部，並喝令他脫下褲子，拿防蚊液噴他下體，導致劉男的四肢多處挫傷合併橫紋肌溶解症、頭及頸部多處挫傷等傷害。

隨後，賴男等人又將劉男載往他在神岡區經營的飲料店，並通知李女及岳父女前來，但李女並未依約到場。賴男再將劉男載往東勢住處，要求他簽立不追究受傷害的和解書，再將劉男載回豐原釋放。

賴男與妻子在同年8月21日離婚後，劉男在距事發6個月及9個月後，在同年11月28日向警方報案警、今年2月26日向台中地檢提告。賴男到案坦承載走劉男，並毆打、用防蚊液噴下體，還要求簽立和解書。