隨著半導體大廠持續擴產，供應鏈業績也持續上揚；先進封裝濕製程設備供應商弘塑(3131)、辛耘(3583)第三季營收都攀高，前三季營運亦同步創新高，隨著台積電持續拓展先進封裝，有利帶動相關供應鏈第四季續旺。
弘塑公布前三季營收25.38億元，年增44.57%，創下歷史同期新高。前三季歸屬於母公司業主淨利4.28億元，年增約50.33%，同步創新高，前三季基本每股盈餘15.02元。
弘塑第三季營收約9.84億元，季增22.4%，且創單季新高，單季獲利續穩健，單季每股淨利約5.12元。
辛耘已率先公布財報，今年營收逐季成長，第三季每股淨利為1.62元，為同期最佳；前三季營收及獲利均創同期新高，2021年前三季歸屬於母公司業主淨利2.97億元，年增約48%，每股淨利3.7元。
受惠半導體大廠積極投資，加上晶圓再生新產能逐步開出，辛耘第三季營收比第二季續增，第三季營收約12.89億元，季增28.7%，歸屬於母公司業主淨利1.29億元，年增36.73%，季減11.84%，每股淨利1.62元。
辛耘前三季營運創佳績，營收32.48億元，毛利率36.46%，營業利益3.83億元，歸屬於母公司業主淨利2.97億元，年增48%，每股淨利3.7元。
展望第四季，隨著台積電竹南廠將在明年正式啟用，目前開始進入試機階段，加上年底為旺季，有利相關設備廠辛耘、弘塑維持業績動能。
台積電竹南廠為先進封測廠，將增加相關設備需求，弘塑、辛耘皆為濕製程設備供應商，可望一同分食台積電訂單。
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