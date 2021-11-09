第四季本為IC設計業傳統淡季，加上今年晶圓產能緊張，導致客戶端多面臨長短料問題，目前已經有多家釋出底第四季營收恐面臨雙位數衰退的預估，以聯發科(2454)財測來看，預計第四季營收季度減少0~8%，力拚淡季不淡，聯發科優勢主要在於因規模龐大，在晶圓產能上較具有談判籌碼，加上產品線豐富、客戶群眾多，聯發科今(9)日股價開高震盪，股價最高一度站上1000元大關，成功重回台股千金行列，惟其後漲幅略為收斂，今可觀察收盤是否可以守穩千元大關。

以目前已經舉辦法說會的IC設計族群來說，第四季普遍保守，除因為是傳統淡季外，加上晶圓產能緊張，導致客戶端長短料，降低拉貨意願，也多衝擊到IC設計廠第四季營收預估，甚是有多家廠商釋出單季營收會有雙位數衰退的保守訊息，以聯發科來說，其預估第四季營收季度減少0~8%，等於是釋出淡季不淡的訊息，另外，聯發科也預計今年全年營收年增幅估達52%，優於先前預估的45%，這已經是聯發科的第二度上調，且在產品組合持續優化下，毛利率也將衝破46%。

聯發科第四季財測，以美元對台幣匯率1比28計算，第四季營收約1206-1311億元，季減少0~8%、年增加25~36%，毛利率46-49%，較上季預估的區間44.5~47.5%明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約23~27%。

聯發科關鍵旗艦天璣2000終端預計在明年第一季問市，換言之，本季就已經開始進行拉貨作業，天璣2000是聯發科宣示進入真高階旗艦的代表性產品，也等於直接宣戰長久以來市場領導者高通，由於高階旗艦5G SoC的單價較高，對於聯發科毛利率也會有支撐作用。