台灣護國神山台積電是不少人心目中的夢想企業，但近來有許多薪資、工作內容的熱烈討論，其中包括不能帶私人手機等等，不過，近期台積電陸續放寬員工可以公司公務手機使用LINE等社群媒體，不再「與世隔絕」了。

基於業務機密、防止攝影外洩公司機密等考量，台積電員工上班時只能將私人手機放在車上，或是放在公司「養機場」由公司統一保管，下班離開時再取回，公司配發的公務手機也不能上LINE、FB等社群軟體，過去即曾被形容為一進入廠區就與外界隔離。

根據《自由時報》報導，台積電表示，近期將陸續汰換員工的公務手機，而新的公務手機將會開放可以使用LINE等社群媒體，估計約有3/4使用公務手機的員工可以使土LINE等社群媒體。

報導也表示，有業界人士指，台積電工作壓力大、工時長，加上無法透過LINE等社群媒體與外界互動，對時下的年輕世代而言，形同失去自由，是造成離職率較高的原因之一。台積電去年新進人員的離職率達15.7%，高出公司設定的13.5%。

至於其他半導體廠的情形，據指出，聯電、世界先進、力積電等晶圓代工廠都可以攜自私人手機，由公司透過軟體鎖住手機的照相功能，員工可隨時透過LINE等社群與外界溝通，並沒有限制。