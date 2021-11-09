老戲骨李成儒先前參加《演員請就位》，並在鏡頭前砲轟郭敬明所拍的《悲傷逆流成河》只是高中生的情情愛愛，引發熱議。而李成儒隨之被起底身家不凡，從小在故宮旁的四合院長大，而他有過三段婚姻，與第一任前妻李詩蓉育有兒子李大海，李成儒後來帶兒子出道，但父子關係始終不好，還傳聞李大海和媽媽最窮住過只有5坪大的房間，向李成儒借錢，對方卻置之不理。

李成儒1992年與李詩蓉結束6年婚姻，兒子李大海1985年出生，今年已有36歲，兩人離婚後，教養兒子的重擔便落到李詩蓉身上，母子倆生活窮困，而李成儒依舊住在故宮旁奢豪的四合院內，李大海後來上節目透露，2007年他存錢買房子，因資金週轉不周曾伸手向父親借錢，卻被打臉：「沒錢買什麼房子」，後來李大海錄音室缺鋼琴，發現李成儒家中有一架不用已久的鋼琴，想搬走又被父親拒絕，還痛罵：「我家的東西跟你一點關係也沒有」。

李成儒與李大海父子情相當淡薄。（圖／翻攝自秒拍）

李成儒與李大海父子情相當淡薄，李成儒還多次上節目批評兒子，直說對兒子李大海目前在演藝圈的成績很不滿意，不僅拿不出代表作，又常常無病呻吟，鼓勵孩子應該做喜歡的事，但必須做出成績。而李成儒後來二婚娶上海京劇院國家一級演員史依弘，李大海還現身婚禮「踢館」，問史依弘：「阿姨，妳長的這麼好看，為什麼要嫁給我爸？」

李成儒曾在節目上批評兒子。（圖／翻攝自秒拍）

李大海接著更毒舌問史依弘：「是不是看中他（李成儒）的錢？」讓李成儒在婚禮上動怒，史依弘當時大器緩頰孩子還小不懂事，稱讚李成儒：「在我心裡老李就是最好的丈夫」，但兩人婚姻維持5年後又告吹，2009年李成儒梅開三度娶小他13歲助理，因女方出軌又離婚，李成儒婚姻路波折不斷，與前妻、兒子關係也不好，據知跟李成儒2歲時父親就過世多少也有關係，畢竟他從小就不知道真正的父愛是什麼，長大後自然也難以處理親子關係，讓李大海被外界封為最慘星二代。