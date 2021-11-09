33歲大陸女星馬思純5年前和周冬雨以電影《七月與安生》共同榮獲第53屆金馬獎影后，近日傳出與私生活開放的樂團「盤尼西林」主唱張哲軒秘婚，引起外界譁然，也因穿寬鬆衣服遭傳懷孕。對此，馬思純的好友倫思博透露她的近況，目前正在調整身體，計畫明年回歸螢光幕。

馬思純5日現身機場時，服裝略為寬鬆而遭網友猜想是否懷孕了，她好友倫思博7日在微博透露自己跟馬思純認識很多年，各自在演藝圈做著喜歡的事情，最近兩人私下常相約分享彼此現況，「她在調整更好的身體，學習更多的文化、心靈的新知識，我從一個焦躁，很容易對人產生敵意的心態，被她影響成平靜和更多善意的人，我們都在收穫著。」並向外界喊話等等馬思純，「都不急，人生還很長。」間接否認懷孕傳聞。

網友欣慰馬思純過得很好，感謝倫思博願意分享，倫思博則回覆：「她很好，在積極調整身體，健康減肥中，需要時間，所以其實大家不用著急，裡裡外外她也只休息了三個月，所以她需要一段時間合理健康飲食健康運動瘦身，之後她還是會回歸工作，年底了也沒啥好在工作的了，養養身體，明年見。」

倫思博透露馬思純的近況。（圖／微博@倫思博）

馬思純和張哲軒本月6日驚傳秘婚，但不被外界看好，因為張哲軒曾被爆出喜歡約砲、不戴套、私生活淫亂等黑歷史，在樂團走紅之前，還自曝被官二代女友包養，所以秘婚消息傳出嚇傻大批網友。