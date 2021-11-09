光電科技工業協進會(PIDA)產研中心指出，隨著智慧電動車、5G通訊、綠能產業等應用需求增加，帶動化合物半導體市場蓬勃發展。從2020年底開始，臺灣的化合物半導體廠商就陸續有相關產品推出，讓臺灣化合物半導體的產值快速成長。臺灣化合物半導體產業(不含LED部分)在2021年前三季的產值達新台幣551億元，較2020年前三季產值450億元，年成長率大幅增加22.3％。

PIDA統計2021年第三季臺灣化合物半導體產業產值為新台幣190億元，季增3.1％，年增15.3％。其中長晶／磊晶產值為9.9億元，季減12.1％，年減10.3％；元件製造產值為113億元，季增9.7％，年增14％；IDM產值為47億元，季減9.5％，年增12％；封裝測試產值為20.6億元，季增11.6％，年增57.5％。

展望第四季及2022年景氣，由於高頻通訊產品及電動車等需求增加，國際上主要大廠均擴大投資化合物半導體產線以增加產能，化合物半導體市場仍蓬勃發展。