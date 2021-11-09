大陸能耗雙控壓抑煤化工產能，帶動PVC、EVA強勢攀揚，台聚集團10月營收全面躍進報喜。其中，亞聚(1308)因PE、EVA助攻10月營收9.43億元，月增10.55％，年成長105.57％，表現最佳；華夏(1305)也在PVC衝破新高加持，10月營收20.86億元，月增 6.26％，年成長50.46％，表現居次。

此外，台聚(1304)受惠PE、EVA市況活絡支撐，10月營收67.34億元，月增5.26％，年成長45.68％；至於台達化(1309)則因ABS、PS漲勢相對趨緩，台達化10月營收小幅向上推進，達18.52億元，年增30.46％。在前三季獲利豐收、10月業績報喜，支撐股價攀紅表態。

伴隨上半年美冰風暴狂飆，加上油價彈升、大陸能耗雙控拉抬，包括PVC、PE、EVA、ABS報價相繼強勢攀揚，突破歷史新高，烘托台聚集團今年營收明顯躍進。

亞聚前10月營收75.95億元，年增70.88％，表現亮眼；其次為華夏前10月營收171.86億元，年增63.26％；台聚、台達化表現也不遜色，前10月營收591.43億元、173.12億元，年增50.68％及43.23％。

分析師認為，EVA應用於發泡鞋材、光伏膠膜、電線電纜、熱熔膠、塗覆料及農膜等領域。全球太陽能光伏裝機量持續增長，EVA膠膜是主流封裝；市場預估光伏料新增產能受限，2023年前維持緊平衡，景氣升溫看好。

此外，今年PVC受各種因素影響，供應始終維持偏緊格局，導致價格維持高位。在供應端限電減產，出口預期增加，大陸內需增長，加上隨著PVC下游開始接單及提前接單明年第一季訂單，有助增添支撐力道。另，中美力推龐大基礎建設政策，也有助PVC中長期利多發展。