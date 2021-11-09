【LIVE直播】強行叩關萊豬引民怨 國民黨痛批蔡政府扼殺民主

12月18日的四大公投即將登場，國民黨今舉辦「神主牌變鳥籠，是誰扼殺台灣民主公投？」記者會，文傳會副主委黃子哲痛批，蔡英文、蘇貞昌、陳其邁等綠營政治人物，選贏把公投奉為神主牌，選輸變亂台，將他們當年的主張言論重新檢視，自打嘴巴。

文傳會副主委林家興指出，2017年民進黨修法降低公投門檻時，說許多冠冕堂皇的理由，甚至喊出「還權於民」，但在18年選舉失敗後，就在19年馬上修法「奪權於民」，對得起林義雄與蔡同榮等民主前輩嗎？民進黨如此知法玩法、剝奪台灣人民實踐直接民主的權利，民進黨應該直接改名為民主「退步」黨。

黃子哲痛批，引用綠營政治人物蘇貞昌、陳其邁、林昶佐關於「支持公投綁大選」的言論，並質問民進黨人，怎麼對得起一輩子推動《公投法》的蔡同榮先生？他也質疑蔡英文總統，對於公投是「昨日推手、今日兇手」。

副發言人林杏兒表示，民進黨認為公投與大選分開「對事不對人」，根本是在「在唬爛」。她引用調查數據，指出在2018年，公投投票率只有55％，而縣市長大選則有66％，公投投票率已經很低，若再把公投與大選拆開，投票率將進一步降低，等於讓公投失去反映直接民意的本質跟意義。

副發言人楊植斗指出，若以北漂的高雄大學生為例，如果公投與大選可以同時舉辦，就可以省一趟來回的高鐵票錢，若公投綁大選跟分開舉辦，經費相差六倍，轟民進黨不把納稅人的血汗錢當一回事、毫無財政永續觀念，把台灣人民逐步推入財政僵局，甚至禍及子孫。