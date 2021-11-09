航運三雄股價近期反彈，但熱中股票短線進出的光碟片大廠中環，最近接連公告賣掉長榮、陽明累計虧損4、5千萬元，被網友嘲諷是「巨型韭菜」。財信傳媒董事長謝金河表示，中環還有一筆處分金沙中國360.1萬股，虧損438萬港元（約台幣1550萬元），這是台灣的上市公司操作港股罕見的投資損失案例。他認為，澳門新的博彩法明年將上路，幾家美系博彩公司恐難繼續經營，澳門博彩業恐難恢復昔日榮景。

謝金河在臉書發文指出，註冊在香港的對沖基金雪湖資本，因為重押米高梅集團慘賠，兩位操盤人離職，公司也面臨清盤的命運。

從新版的博彩法公告後，澳門博彩股股價一蹶不振，金沙集團從最輝煌的68港元跌到14.64港元，米高梅集團從36.15趺4.81港元，永利澳門從38.8跌到5.8港元，股價都跌得四腳朝天。而澳門10月公布的博彩收入按年跌7成，過去活蹦亂跳的博彩股奄奄一息。

謝金河提到，距離新的博彩法在2022年6月實施，有兩個月緩衝諾詢期間，如果副牌不能營運，這幾家美系博彩公司恐難繼續經營，加上要有澳門本地人10%股權，中央介入監管，未來股利分配都有限制，澳門博彩業恐難恢復昔日榮景。過去澳門的美食、博奕產業帶來的觀光旅遊，未來恐怕有很多變數！