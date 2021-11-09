高雄市某大型醫院陳姓男職員，屢屢尾隨辦公室女同事上廁所，還從廁所隔板下方縫隙，直接用手機偷拍如廁畫面。陳男行為詭異遭其他女職員發現，調閱監視器逮獲並報警處理，高雄地檢署依妨害秘密罪起訴陳男。

檢方指出，39歲的陳姓男子在高市某大型醫院任職，2020年11月2日早上7點，趁吳姓女同事上廁所時，用手機錄影兩次得逞。該年12月6日深夜11點多，陳男趁侯姓女同事上廁所時，尾隨進入女廁，錄下侯女如廁畫面。該年12月19日晚上9點，陳男又再度尾隨吳女上廁所，又偷拍得手一次。

由於陳男行蹤詭異，屢屢趁女同事離開座位上廁所時尾隨其後，吳女調閱監視器畫面後，發現陳男多次尾隨女同事進去女廁，報警提告。

警方持搜索票，到陳男住處搜查，在他的桌上型電腦發現搜出吳女如廁畫面，比對內褲顏色後，確認吳女就是受害者。

陳男見偷拍檔案被警方搜出，自知無從抵賴，坦承3度偷拍同辦公室女同事如廁，檢方依妨害秘密罪起訴陳男。