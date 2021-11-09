數十名西非外籍生近日指控我國駐奈及利亞辦事處刁難，導致無法獲得簽證來台就學。境外生權益小組今(9)日上午舉行線上記者會，與西非學生一同表達訴求，未料一名外交人員數度發言，並質疑學生說法，「聽不出來實際的問題」，雙方似未取得共識。

境外生權益小組上星期對於西非學生來台遭阻已發布公開信，教育部與外交部也承諾會查核辦理，但在今日線上記者會中，小組學生指出，台灣外交部宣稱，辦事處一直在審批簽證，但實際上獲批的西非學生人數仍非常少，據了解僅1人獲簽，辦理流程甚至更只有短短兩周。

境外生權益小組轉述外交部的說法，即外交部回應，近年發現不少被台灣大專校院錄取的西非學生偽造簽證文件，如此說法讓學生無法接受。

有一位曾在迦納就學的學生指出：「我在迦納取得一個學士學位，並且已經在7個部門或機構驗證文件，包括迦納最高法院、迦納教育部、迦納外交部、迦納的最高委員會、在拉哥斯的迦納領事館、奈及利亞外交部和我的大學。7個部門中，竟然沒有任何一個發現你偽造文件，這怎麼可能？」

至於本次遭阻擋來台的西非學生事件，境外生權益小組強調，駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處也會再度驗證簽證，當中申請文件驗證程序多達3種，「試問誰還可以通過偽造文件入境台灣就學？外交部聲稱西非學生偽造文件的論點是站不住腳的！」

而在上午的線上記者會當中，一名蕭姓外交人員參與上線聆聽，卻數度向學生提問，指出：「聽不出來實際遇到的問題是什麼？」「只有猜測和批評對解決問題沒有幫助」，但學生答覆仍聚焦在外交部與外館作法涉及歧視，盼能趕緊通過所有西非境外生簽證，兩方最後並未取得共識。