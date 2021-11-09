受到十一長假影響，嘉澤(3533)10月合併營收下滑至17.32億元，月減16.31%，為歷年同月新高，嘉澤預估，第4季將略低於第3季，日系外資最新報告看好嘉澤可望受惠於CPU平台升級趨勢，給予「優於大盤表現」評等，嘉澤盤中股價大漲，一度站上600元關卡。

由於逢十一長假，客戶提前於9月拉貨，嘉澤10月合併營收下滑至17.32億元，月減16.31%，優於原預估恐月減20%，年增24.74%，為歷年同月新高，累計前10月合併營收為170.78億元，年增23.36%。

嘉澤表示，目前伺服器需求穩定，NB稍弱，由於農曆年前備貨是11月第4週，預期第4季恐將略低於第3季。

日系外資最新報告表示，雖然因Chromebook需求下降，NB略顯疲弱，有鑑於嘉澤在供應鏈中穩固的地位，預期公司將可受惠於CPU平台升級趨勢，給予「優於大盤表現」評等及目標價605元。