近年大陸抽砂船於金馬澎海域盜砂行為已嚴重影響我漁業及生態資源，陸委會主委邱太三建議執法機關持續加強取締越界陸船，並透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，增加與陸方協同執法次數。

陸委會今發布日前舉行的諮詢委員會議發言重點，會議主題為「中共今年以來透過海事立法及相關作為之觀察」。

學者引言報告指出，中共今年以來陸續修正施行海警法、海上交通安全法，此舉被視為海上擴張，威脅國際航道行為，已引起國際高度關注，美日菲及區域國家已提出抗議與不滿，並透過自由航行南海、台海的方式表達對爭議海域的立場，以聯合軍演，展示軍事力量。

學者說，中共未來會繼續強化海洋事務相關立法作為，我方需採取彈性策略，並從國際機制層面進行合作，維持台海、南海的和平局勢，擔綱人道服務的先驅者。

部分委員指出，隨著中共海警的武裝設備、海警船噸位加大且數量增多，居「第二海軍」角色，已對周邊國家造成壓力。因台海、南海、釣魚臺海域均屬敏感海域，海巡署於海上執法，取締越界陸籍漁船、攔檢陸籍商船或查獲陸籍偷渡犯時，倘遇有中共海警船從中干涉，極易生執法衝突。

部分委員指出，面對中共海警組織隸屬中央軍委會，加以近期中共相關海事立法業引起區域海域緊張情勢，海巡署須完善現行海上執法相關法規內容與檢視執法正當性，及加強人員教育訓練，避免發生衝突。

另有部分委員認為，台美已於今年3月簽署「海巡工作小組瞭解備忘錄」，台美雙方的海巡部門可在搜救及漁業執法等議題密切交流，建立合作及分享資訊平台，並在海域執法及海上搜救有實質的進展。

對於陸籍抽砂船盜砂行為，邱太三舉保育類動物「神話之鳥」(黑嘴端鳳頭燕鷗)在馬祖「棄巢」，甚至留下未孵出蛋的情況為例，建議執法機關持續加強取締越界陸船，並透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，增加與陸方協同執法次數，另提供陸方相關陸船違法事證，請其約束其所屬船舶及人員，以維護海洋生態資源。