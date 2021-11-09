有意轉職、待業或社會新鮮人想求職的民眾，13日可把握勞工局在新光三越左營店夢想廣場舉辦的徵才機會找工作。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高市府勞工局11月13日將在新光三越左營店彩虹市集夢想廣場舉辦徵才活動，包括電子、傳產製造業、住宿餐飲業及批發零售業等43家企業與會，釋出工程師、技術員、作業員、儲備幹部、餐飲服務人員等逾1800個工作機會，平均薪資近3萬5千元，有意轉職、待業或社會新鮮人想求職可把握機會。

高市勞工局表示，隨疫情趨緩後，高雄拼疫後經濟，就業市場也隨著更加活絡，勞工局搭起廠商與求職民眾的就業橋梁，11月13日周六上午9時，在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場舉辦大型徵才活動，提供就業媒合機會。

勞工局指出，此次徵才活動參加廠商以電子、傳產製造業、住宿餐飲業及批發零售業為主，包括洲際飯店、杰立餐飲、集雅社、全國電子、家福(股)公司、台灣宅配通、光寶科技、國巨、日月光半導體、華東科技、群創光電、東南水泥、強茂（股）公司、中興保全、光頡科技、鏵友益科技、王座國際餐飲等43家企業參展。

徵才活動中，提供各類工程師、技術員、作業員、儲備幹部、餐飲銷售服務人員、行政人員、倉管人員等超過1800個工作機會，平均薪資將近3萬5千元。

勞工局長周登春表示，活動當天設有「安穩僱用計畫2.0」補助資源諮詢專區，提升就業媒合機會，現場並免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」，由專業顧問進行諮詢服務，讓求職者更能為自己的生涯及職業做規劃，開發自我潛能，創造出成功職涯。