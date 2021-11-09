縣市區營養午餐價差5元影響菜色？市議員施志昌、林祈烽今天質詢說，縣區孩童的營養午餐採購價格平均比起市區少5元，恐影響孩童午餐的菜色，希望教育局能夠提出辦法減少價格上的落差，讓孩童吃得更好。教育局長楊振昇說，這是由學校午餐供應推行委員會訂定，教育局尊重各校委員會的決定。

施志昌表示，近一兩年來，很多人開始討論營養午餐全國是否要訂定專法管理，原因是由於各縣市政府做法不一，22個縣市就有22種做法。縣市合併至今已11年，過去縣區或許因為物價或因縣府財政問題，造成縣區營養午餐比起市區，價格差了大約有5元，縣市合併以後這樣的差距也沒有因為縣市合併消除。

施志昌指出，全台中市營養午餐的補助金額都一樣，如每一餐台中市政府補助5元，另有補助水果6元每週，若使用「三章一Q」的食材，中央政府也從每餐補助3.5元提高到6元；就補助方面，全台中學生基本上都是相同的，既然補助都一樣為何會有價格上的落差？

林祈烽說，或許學校午餐供應委員會的態度會覺得漲價太多家長會有意見。現在價格都是市場機制，補助又相同；但縣區營養午餐招標價格大約在38至43元間，市區甚至有45至50以上，羊毛出在羊身上，若差5元價格恐會影響到菜色。

楊振昇表示，全市都是依據「台中市高級中等以下學校午餐供應執行要點」以及「台中市市立中小學辦理學校午餐管理要點」訂定午餐的招標價格，目前各校午餐的價格，都是學校午餐供應推行委員會訂定；成員有校長、行政人員代表、護理師、營養師、教師代表及現任家長代表等組成，教育局尊重各校委員會的決定。