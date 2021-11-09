重啟核四是年底4項公投之一，對於若是公投過關，經濟部將如何因應等議題，經濟部長王美花9日於立法院受訪時表示，核四重啟困難重重，包含發包、施工、設計、介面整合都有問題，因此核四一號機無法驗收通過，後來也發現新的斷層帶，原能會評估，重啟至少要10年以上。

至於環團認為，日本也位於活火山帶上，還是蓋核電廠，王美花回應，不同電廠的狀況都不一樣，台灣有自己的狀況要評估，例如核四廠並未蓋完，當時的施工也有狀況，包含斷層帶等問題，都還需評估。

而反萊豬公投方面，王美花認為，進口含萊劑豬肉在台灣仍有很大爭議，雖然現在政府已經開放，但如果台灣又走不一樣的路，其他國家當然會質疑台灣沒遵守WTO規範。

王美花重申，CPTPP的11個成員國都開放進口含萊劑豬肉，台灣是後進者，當然是被檢視的對象。台灣在非正式諮商時，很多國家提醒CPTPP是高標準的協定，希望台灣做好準備。加入CPTPP是台灣重要的國際戰略，盼民眾理解。含有萊劑的牛肉已經進口，若含萊劑豬肉不能進口，其他國家會認為做法不一致。