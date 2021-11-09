CRIF中華徵信所 9日指出，過去10年百大集團核心人物中女性的比例的成長速度，平均每5年增長2.44％；隨著時代潮流社會對女性的重視程度日益增高，估計未來10年，女性核心人物的增長速度將會比過去10年的速度增快，若以每5年上升2.8個百分點推估，最快2029年百大集團女性核心人物的比例可望突破15％。

依據CRIF中華徵信所即將出版的「2021年版台灣百大集團研究」調查結果顯示，儘管集團企業核心人物仍多由男性擔綱，但在推動性別平權的聲浪不斷推升，傑出女性創業漸增的趨勢下，女性在百大集團的影響力逐漸明顯，不少女性專業經理人陸續就任上市櫃集團、官股銀行董事長，「女力掌舵」時代正在悄悄展開。

該調研團隊指出，全球供應鏈重組等全球因素影響，台灣企業百大集團2021年企業總數呈現擴增至8719家，創下投資家數歷史新高，就經營團隊核心人物來看，人數上女性變動不大，男性一如長期結構，占比近九成。在100集團中共有845位決策核心人物，較2020年版增加20位。其中男性共有755人比例占有89.35％，女性共有90位，占比則為10.65％。

惟，就董、總座之關鍵核心人物的女性數目看，由10位增至12位，已創歷史新高，包括官股銀行集團的女性專業經理人數的增加趨勢，正在形成。