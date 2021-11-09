光洋科8日公告，董事玉璟有限公司5日改派代表人不生效力。玉璟發布聲明表示，光洋科公告內容不實，意圖擾亂證券市場，打擊投資人信心。司法檢調單位應立即介入調查。

光洋科公告指出，5日董事會議事將畢之際，王炯棻自稱玉璟有限公司改派其為代表人一事，光洋科接獲玉璟有限公司唯一股東Gerald公司來函表示詫異，並確認無改派代表人為王炯棻情事，代表人仍為經卓穎。王炯棻於董事會當日自稱其為玉璟有限公司改派的代表人，顯已被玉璟所否認，以王炯棻所提的臨時動議解任董事長馬堅勇的決議，依法無效。

對於光洋科的說法，玉璟有限公司發表聲明指出，玉璟有限公司自108年3月5日設立登記時起，唯一出資股東為洪德能，且由洪德能擔任玉璟有限公司代表人。

玉璟有限公司表示，於11月5日光洋科董事會中，玉璟有限公司已依公司法第27條第3項規定出具改派王炯棻為代表人之書面，並經時任董事長的馬堅勇收訖暨在場律師確認無訛。

玉璟有限公司表示，有關光洋科總經理黃啟峰發布的以上重大訊息，明顯意圖影響光洋科股票價格而散布不實流言及資料，已觸犯證券交易法第155條第1項第6款、第2項之操縱股價罪責。玉璟請求司法檢調單位應立即介入調查。