9日日股中，權值股表現最為亮眼的無疑是軟體銀行，同時軟銀也帶動其它科技類股上漲，日經才免於走跌。早盤結束時，日經指數收29536.17點，漲29.12點或0.1%。東證收2033.58點，跌1.64點或0.08%。

股價一度大漲1成的軟銀，雖然8日財報不佳，但由於要掏出1兆日圓，約88億美元實施庫藏股計畫，使得市場紛紛搶進。

軟銀大漲下，科技類股也是9日表現最佳的產業，上漲1.84%。

其中，智慧手機App業者DLE漲幅最大，受到優秀財報激勵股價拉至漲停，漲幅約在21.15%。

網路供應商IIJ，因被SMBC日興證券調高投資評等，同時也上修目標價後，股價漲8.55%。

大型股晶片製造商愛德萬測試，以及東京威力科創分別漲1.99%與0.51%。

除科技股表現不俗外，日股中大多類股都是下跌的。其中，房地產、股價具有防禦性的消費品業者，以及工業類股表現最差。

分析師認為，因日本缺少像美國的景氣復甦力道，因此日經可能會在卡在29500點左右。

藤倉是日經指數表現最差的，因財報不佳股價下跌5.97%。同時，樂天集團跌3.88%，快時尚大廠迅銷跌1.55%，豐田汽車也跌0.44%。