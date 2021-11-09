歐洲汽車製造商們近日急著向股東保證，鎂的短缺，現在還不是生產計劃所面臨的風險。然而車用零件供應商和產業協會卻警告，如果中國鎂產量沒有快速地回升，汽車製造商將面臨另一個材料嚴重短缺的局面。

中國佔全球鎂供應量的85%。

汽車製造商本身並不會大量採購鎂，但是關鍵零件供應商由於自身產品的使用，或是將鋁與鎂結合使用，他們大量地依賴於鎂供應。

金屬加入鎂，可以使車身更輕，對於電動車提升行駛里程非常有幫助。

晶片短缺已經延長了交車時間，有時長達一年。業界人士指出，如果中國鎂不能迅速恢復出口，交車排隊時間可能會再延長。

Stellantis集團和BMW表示，現在還看不到鎂供應迫在眉睫的問題。其他業界人士指出，他們的庫存和運輸中的鎂，可支持到2022年初。

福斯集團採購主管Murat Aksel在財報會議中表示，預計將出現短缺，目前無法預測鎂的短缺是否會比半導體嚴重。

業界消息人士指稱，由於煤價飆升和能源配給，促使冶煉廠削減或停止生產，讓目前中國鎂產量降到正常水準的約50%。

歐洲汽車製造商協會ACEA主管Jonathan O'Riordan表示，非常擔憂在幾周後會影響到汽車業。

德國ZF集團表示，正從幾個國家找尋鎂的其他來源，但由於市場占比小，很難彌補中國供應不足。ZF使用鎂來製造變速箱和方向盤。