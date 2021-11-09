香港女星湯怡因外形神似女神黎姿，讓她擁有「少女黎姿」的稱號，而34歲的湯怡在今年一月雙喜臨門，她嫁給排舞師麥秋成，並宣布懷孕，湯怡在6月生下女兒，幸福組成一家三口，不過湯怡近日卻遭酸民狠咒「遲早離婚」，對此，湯怡也霸氣回擊。

湯怡是模特兒出身，她在2006年參加節目《美女廚房》的美少女廚神選拔出道，楊怡的外形因神似黎姿，讓她擁有「少女黎姿」的稱號，湯怡也以此打開知名度，演藝事業橫跨大小螢幕，而34歲的湯怡在今年一月雙喜臨門，她閃嫁給交往半年的排舞師麥秋成，並宣布懷孕，湯怡在6月生下女兒，升格當新手媽媽，幸福組成一家三口。

湯怡在今年趕人生進度，在半年內火速結婚、生女，親民的湯怡也不吝嗇在網上分享育兒日常，不過她日前在IG發起「你問我答」活動時，卻遭酸民狠咒「遲早會離婚」，湯怡則冷回：「一笑置之，我們的婚姻不需要任何人認同，多謝關心。」霸氣回擊酸民。

其實湯怡日前才因挺5月孕肚倒立做瑜珈，她頭下腳上、雙手抱頭，湯怡沒有靠牆輔助，高難度動作讓網看了心驚膽戰，對此，湯怡則強調，她過去就有做瑜珈的習慣，強調家中都有做好防護措施，是在安全的情況下才進行，請網友可以不用擔心，不過，湯怡也提醒其它懷孕的媽媽，如果沒有經驗，千萬不要輕易嘗試。