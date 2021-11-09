已故澳門賭王何鴻燊擁有歐亞混血血統，曾祖父是猶太裔荷蘭人，祖父也有猶太血統，使何鴻燊不僅家財萬貫，本身外型也相當帥氣挺拔，而他生前有4房妻子，孩子與孫兒輩也都遺傳了他的高顏值，何超蓮被封最美千金，二房女兒何超鳳和前夫所生的女兒何鍶珩也有「賭王最美外孫女」封號，近日她懶理準人妻身分，帶妹妹到遊艇上慶生，何鍶珩上半身只穿蕾絲內衣，辣翻全場。

何鴻燊和二房太太藍瓊纓育有4女1子，其中二女兒何超鳳和前夫何志堅有過一段婚姻，生下兩女何鍶珩、何倩珩，今年才25歲的何鍶珩外型像外國人，五官深邃又有濃眉大眼，今年7月她宣布死會，接受交往3年的富二代金融業男友Greg，成為準新娘。

何鍶珩當時曬出男友跪地求婚掏出鑽戒的影片，直呼自己像是灰姑娘，是男友讓她夢想成真，兩人還在求婚派對上熱舞接吻，小倆口濃情密意溢於言表，也超車知名度較高、外界催婚不斷的賭王家成員何超蓮與竇驍。而何鍶珩也算是人生勝利組，曾念美國名校普林斯頓大學，近年修讀市場學碩士，並到銀行實習，並常在IG分享日常。

何鍶珩近日開遊艇派對替妹妹何倩珩慶生，可見何鍶珩無畏準人妻身分，只穿了蕾絲內衣露出香肩和事業線及半球，而何倩珩也穿上一件白色中空性感上衣，大秀八字乳，姊妹倆不只感情好，身材也都十分火辣，何鍶珩最後更勉勵何倩珩能夠繼續精進自己成為完美的人，「我超級以妳為榮」。