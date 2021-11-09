第一財經報導，隨著房地產開發項目停工現象時有發生，大陸多個城市加強對預售屋資金的監管，使房企賣房類似於「準現房銷售」，也讓令房地產企業的現金流「雪上加霜」。

報道稱，大陸房地產住宅開發項目大部分仍實行預售制，按照各地不同的規定，過去這一帳戶的資金監管比例各不相同，現在多地密集推出趨嚴管理預售金的新政。業界人士認為，「已接近現房銷售，房地產高周轉終結」。

澎湃新聞初步統計，僅8月份以來，已有包括連雲港、三明市、天津、秦皇島、鎮江、衡陽、漳州、蘭州、許昌、上海、重慶、成都、北京等逾10個城市陸續推出相關規範，重點加強對新建商品房預售行為的監管，維護市場交易平穩健康。

此前，河北省石家莊要求商品房預訂款等款項，要全部納入監管專用帳戶；江蘇省南通市海門區發文要求全面加強商品房預售資金管理；北京大幅提高商品房預售資金監管額度；天津、蘇州亦推出類似政策。