伴隨需求升溫、新品出貨推進，永光(1711)、南寶(4766)、材料-KY(4763) 營收穩步向上墊高。永光10月營收7.54億元，月增3.86％，年成長13.7％；其中，色料化學品年增13％、特用化學品年增22％、碳粉年增23％、醫藥化學品年增2％。

此外，南寶因越南廠區恢復生產，10月營收14.82億元，月、年雙增8.2％、3.3％；前10月營收145.82億元，年成長16.4％。材料-KY在新產、絲束需求升溫拉抬，10月營收2.26億元，月增3.19％，年增4％，為同期新高；前10月營收21.71億元，年成長14％，亦創同期歷史新高。

永光今年各產品線全面復甦、增長，前10月營收75.79億元，年增19.9％。其中，特用化學品年增37％，表現最佳；其次為色料化學品年增19％、醫藥化學品年增16％，電子化學品年增12％，至於原先表現趨緩的碳粉也展現復甦力道，前10月業績擺脫衰退，年增4％。

南寶表示，疫情趨緩、全球經濟活動持續復甦，工業用膠需求強勁。鞋材黏著劑業務因客戶產量逐步提升，且鞋類終端市場需求強勁，品牌客戶庫存水位相當低，預期後續出貨動能逐步拉升。在上述雙引擎驅動下，審慎樂觀看待今年營收表現，並期待動能延續至明年。

材料-KY指出，新醋酐廠開始量產，除供自用有利降低及穩定生產成本外，並於10月開始小量外賣。歐美逐漸解封，鏡框終端需求將維持強勁，帶動絲束需求；加上中國醋片內需市場持穩增溫，醋片新產開始量產，營收更上層樓。

材料-KY絲束廠年設計總產能1.6萬噸，因應未來需求，擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標明年新增4000噸絲束產能。