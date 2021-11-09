陳姓、林姓男子2017年4月間，購買旭潤公司代理的「德國海豚空氣及居家清潔系統」，使用後稱機器過熱、聲音過大，向經濟部標準檢驗局、消保會投訴商品瑕疵，並找來TVBS媒體採訪報導，並以找害他多支出15萬元，請旭潤拿出誠意賠償，士林地檢署偵結，認定陳、林未支付任何費用給媒體，卻以此為由索討金錢，涉犯詐欺罪嫌，依法提起公訴。

林男花費6萬5000元以陳男的名義訂購清潔系統，2017年4月8日，旭潤公司業務人員親自送到陳男的住處，當面確認商品使用，並無跳電等不良反應，陳隔月向客服人員反應，因商品瑕疵，導致屋內其他電器毀壞，損失至少20、30萬元，請旭潤公司拿出誠意賠償。

旭潤公司派人了解，陳男先向經濟部標準檢驗局投訴，再找消保會，投訴商品有問題、沒開發票等，另外又找媒體爆料，指稱旭潤公司商品聲響過大、會很熱、感覺會觸電、沒給發票、產地證明，公司賣出商品後竟不願退貨等。

媒體8月4日撥出後，林、陳隔天就向旭潤公司人員說，找媒體報導花了15萬元，損失很大，要求旭潤公司拿出誠意賠償，並支付精神損害賠償等等，但旭潤控告兩人詐欺等罪，檢察官認為媒體記者並未收受金錢，林、陳卻以此名目要求付款，涉犯詐欺罪嫌，依法起訴。