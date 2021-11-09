日本規劃擬從12月起開打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，日本放送協會（NHK）本月5至7日的民調顯示，67%的受訪者願意接種第3劑，21%沒有意願。

根據日本政府昨天公布的最新數據，截至本月5日，全國已有73.7%的民眾完成接種2劑疫苗；65歲以上老人更高達90.9%已接種2劑。

對於5至11歲的孩童是否該接種，有35%贊成為孩童接種，12%反對，但有50%沒表示意見。

對可能爆發的第6波疫情，感到非常不安者有34%，多少感到不安有45%，合計79%；未感到不安為14%，完全不擔心僅4%。

在政府防疫措施方面，給予非常好評者9%、某種程度好評51%；認為不太好有27%，非常不好有9%。

另外，日前眾院大選結果出爐，執政黨自由民主黨達到過半數的261席，帶動首相岸田文雄為首的內閣支持度比大選前一週上升5個百分點，達到53%；不支持度也下降2個百分點，為25%。

這次大選當選的女性議員僅占9.7%，比4年前的大選還低，對此認為女性議員比例太低的有42%、認為剛好的有4%、太多3%，回答男女比例不是問題者高達46%。

NHK這次調查時間為11月5到7日，採用隨機撥號抽樣方法（Random Digit Dialing RDD）撥打市話或手機，針對18歲以上民眾調查，2092人中有1208人回答，回答率為58%。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1101109