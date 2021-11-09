日本歌手星野源5月娶了「國民老婆」新垣結衣，讓大批粉絲心碎一地，2人的婚姻生活也成為外界關注焦點，儘管一度因分居傳出婚變，但夫妻倆還是不時在節目上提到對方放閃，日前星野源卻提到，過去他曾兩度腦出血，在鬼門關前走一遭。

星野源在節目上透露，2012年他在錄音室突然感覺頭痛欲裂，緊急送醫後才發現是蜘蛛膜下出血，手術後順利復原，也沒有留下後遺症，沒想到2013年6月又復發，當時的情況嚴重到醫師還對他說：「不知道能不能救活你，真的不知道，但我會拚盡全力的。」

星野源在生死間徘徊，進行手術前還許下遺願「如果我不能回歸演藝圈，甚至是手術沒有成功，就記錄下來拍成電影，讓剩下的工作人員能夠拿到錢，或是家人能夠拿到錢。」所幸最後手術順利完成，他也已經康復了，還娶了美嬌娘新垣結衣回家。

事實上，先前才傳出星野源和新垣結衣婚後沒有同居，而是住在同一棟大樓，各自住在自己家裡，偶爾才會去對方的家串門子，讓外界猜測夫妻倆是否才剛新婚就傳出婚變，然而早在兩人發出的結婚聲明上就白字黑字寫得很清楚，他們「沒有懷孕、不會同居」，只是保有個人空間相處的一種方式。