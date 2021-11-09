前旅美球星郭泓志退休3年，日前突在IG上發表復出宣言，目標3個月找回150公里火球，讓不少球迷都又驚又喜，今天他透露，目前球速只有120公里，不過身體狀況不錯，有機會的話仍不排斥復出，不過他打趣說：「有跟建民說他先復出，我再復出。」

郭泓志上月在IG發文「是時候復出看看了」，指出若科學化數字分析加上專業訓練，球速能在3個月從120公里提升到150公里，就考慮復出，個性幽默的他今天指出，復出只是開玩笑，「但若經紀人能幫我找到不錯的合約，也不排斥。」

關於目前的訓練進度，郭泓志說，現在球速只剩120幾公里，但還有很多時間不急，自嘲「反正現在丟到150也沒人要」，不過他指出，要重回球場不難，慢慢調整一定可以找回之前的狀況，「這是我現在努力的目標。」

退役後轉戰健身事業的郭泓志，即將在台南永康開新分館，重點放在棒球的科學化訓練，盼幫助更多選手。他說：「復出是我對自己的期許，若科學化訓練能讓我達到目標，相信可以幫助更多人。」

郭泓志今出席男性學醫學會活動，擔任「1111夠硬日」活動大使，呼籲40歲以上男性勇於面對勃起硬度不足問題，他笑說：「經紀人常跟我討論這類議題，今天拿到很多醫師名片，回去可給他打電話諮詢。」

郭泓志呼籲，男性遇到勃起硬度問題時，一開始也許會比較緊張、害羞，但自己個性就很積極，遇到的話一定正面解決，像過去經歷9次開刀復健，就是面對問題、找出問題。但他強調「目前性生活都沒問題，身體還滿硬的阿，滿硬朗的。」幽默反應引起台下一陣爆笑。