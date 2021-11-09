蔡政府表態反對重啟核四，國民黨立委羅明才今質詢行政院長蘇貞昌時指出，既然大家擔心核四機組過於老舊，是否能向核能大國法國取經，以「百年大計」思維興建第五核能電廠？結果蘇貞昌問了一句「委員，你知道法國沒有地震斷層帶嗎？」羅明才當場「停機」5秒，試圖用手在空中比劃了一下，但仍語塞，場面尷尬。

針對年底重啟核四公投，朝野陷入嚴重歧異。羅明才今質詢蘇貞昌時詢問，有人說四個公投要同意，台灣才會有好運氣，其中核四是很嚴肅的事情，必須冷靜理性的思考，因為如果要重啟運作，大家確實會擔心以前舊的投資、舊的機組是否會有安全疑慮。

「委員你支持重啟核四嗎？核廢料現在還堆在新北，你支持嗎？」蘇貞昌強調，核四的機組已經太過時，使用的機件也已停產，建照也過期。

羅明才接著表示，如果各界對核四都沒有共識的話，台灣是不是應該來蓋一個最好的新機組，像是法國百分之70以上都是用核電，目前全世界核能發電做最好的國家就是法國，從來沒聽過有什麼問題，空氣也非常乾淨，沒有碳排放的問題。

羅明才說，是不是可以就此議題，大家不分藍綠，共同思考台灣這麼好的寶島，真的沒有電也不行，但是否可以重啟百年大計的核能第五電廠，蓋出最棒、最安全的核電廠設施，即便貴也沒關係，只要是夠安全、可以用百年，也符合溫室氣體效應的理想狀況，是可以向法國取經，讓台灣重啟核能的未來。

對此，蘇貞昌回應，「你認為要蓋在哪裡？」羅明才說，「現在不知道，但這個議題大家應該心平氣和，好好的來想一下。」結果蘇貞昌又再問一次，「你提出的第五核電廠應該要蓋在哪裡？」

羅明才表示，這件事必須先經過專業的研究，他不是這方面的專家，但從目前得到的資訊曉得，法國有百分之70以上都是使用核電，法國能做到，台灣難道沒有一點心意去多學習？

蘇貞昌回稱，「那委員你知道，法國沒有地震斷層帶，你知道嗎？」羅明才當場語塞5秒，才擠出一句「是…然後…」蘇貞昌不待對方說完，又插話說「法國沒有地震，台灣有地震斷層帶」。

這時，當羅明才回應「全部都有地層斷層…」蘇貞昌又立刻搶話說，法國的隔壁德國，已經在梅克爾時代已經零核電了。

但經查，德國在2011年日本福島和災後，將廢核計畫自2036年提前至2022年，截至目前，仍有6座核電廠仍運作中，並非蘇貞昌所稱「梅克爾時代已經零核電」。

但羅明才似乎未意識到蘇貞昌的答詢有錯，並未當場糾正，而是強調科技不斷進步，台灣不該太過狹隘畫地自限，而是應該讓思考無限發展，設法找到最好的方式，不要斷絕我們的能源希望，希望政府能有這樣最起碼的想法。

對此，經濟部長王美花表示，確實有人提出下一代的核能發展，但仍是概念性的想法，連怎麼去做實驗都還在形成概念中。她說，下一代的核能發展方式，就是希望透過不同技術的改進，要改變目前核廢料的問題，但這些都還在概念性的形成中。