北市「異物梗色工作坊」提供真人實作性愛教學，由警方假扮學員上課，發現課堂中講師當場為裸男口交做示範，檢方8日起訴具清大碩士學位的徐姓講師等人；而該工作坊的臉書也曝光課程照片，只見講師果真當眾為男模特兒口交，還有女講師當場指導女學員幫另1人口交，都巧妙用角度遮蔽私密部位。

北市警方日前破獲北市「異物梗色工作坊」對外從事性愛教學，收取每人2000到3000元不等價格，開班教授「真人實作」性愛，由清大徐姓碩士生擔任講師親自上陣示範，對裸露下體的廖姓男模特兒按摩並口交。台北地檢署8日依妨害風化等罪起訴徐男、廖男及張姓攝影師3人。

警方一度喬裝民眾報名男體口交課，前往教室後發現徐男擔任講師，廖姓男模特兒則躺在長桌上，徐男戴著耳麥一邊講解，一邊對廖男下體撫摸、按摩，最後還俯身口交。教室有20多名男女學員聚精會神學習，還有人低頭猛作筆記；現場另有張姓攝影師記錄課程、並現場布置、維護秩序，警訊後將徐男等3人送辦。

警方調查，該工作坊課程琳瑯滿目，包括「撩慾課程」教親密按摩、前戲，「取悅課程」教女體手技、男體口交，「交歡課程」教體位，每堂課1.5小時，收費2000元到3500元不等，檢方依《刑法》意圖營利供人觀賞而公然猥褻罪起訴3人。而觀察該工作坊的臉書粉絲專頁，除了有插畫提供性愛知識外，還有不少現場的「課程照」，只見只有男性全裸模特兒趟在長桌上任講師挑逗、撫摸，還有講師直接口交的照片，只不過用學員的頭部巧秒遮住重點部位；也有女性當場幫女性口交的照片。