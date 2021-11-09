「民間鬥士」9日上午在高雄市議會再度集結，嗆陳其邁要為城中城大火46條人命下台負責，還要不爽的議員出來直接辯論。（袁庭堯攝）

「民間鬥士」團體4日在市議會抗議、衝入市長休息室與警方爆發衝突，事後遭民進黨市議員邱俊憲酸是「暴民」。9日上午眾人再度集結，再嗆陳其邁要為城中城大火46條人命下台負責，還要不爽的議員出來直接辯論。

「民間鬥士」由罷免黃捷發言人徐尚賢、台南韓友會理事長挑大師帶領，數十人在高雄市議會揮舞「陳其邁下台」大旗，還舉著「議員惡意挑釁人民，民進黨雙重標準」、「議會打拳鬧事，不是民進黨文化嗎？自打臉？」等標語，再度開講。

徐尚賢表示，4日當天，經市議員邱于軒協助進到議會內陳情，到底何錯之有？反倒是陳其邁東躲西藏，不敢傾聽高雄人的民意，還繼續穩坐高雄市長。民進黨議員故意挑釁進入議場的民眾，把議場當秀場，難道忘記當初太陽花學運嗎？

徐尚賢強調，民進黨為了要挺陳其邁，不惜打臉自己，踐踏在野精神和民主價值。

「我們是一群學習民進黨、如何當好在野黨的學生！」徐尚賢酸民進黨議員，歡迎出來辯論，不要總是躲在警察、議會後面放話。

整場抗議行動歷經一小時，徐等人輪番發言痛批，終究等不到民進黨議員出來辯論，最後在平和的氣氛下散去。