低軌衛星題材近期廣為討論，工研院預估，2022年低軌衛星寬頻服務進入商轉，全覆蓋通訊環境將成型，預期2030年將迎來6G商轉，各國陸續提出技術需求與應用場景，啟動相關研發投入。

工研院產科國際所分析師楊欣倫指出，2020年全球受到新冠肺炎疫情衝情，各國電信營運商仍奮力建設5G網路基礎設施。至2021年7月底前的統計顯示，全球5G商用電信營運商已達177家。其中以大陸覆蓋率與滲透率均領先全球，用戶超過5億，然而消費端的應用服務尚未出現突破性的發展，致使消費者認為5G效益未獲得滿足。在產業應用類別上，受到政策鼓勵與試點示範的激勵下，在礦業、港口、農業均顯著的效益顯現。隨著特領域業者投入智慧連網車輛的生產與車用軟體設計，且初步已有自動駕駛計程車試驗場域，可視為是未來量變帶動整體商業模式改變的新焦點。

此外，在4G與固網普及下，取代大部分的衛星通訊需求，目前衛星通訊營收大宗主要來自衛星電視。由於近幾年低軌衛星技術上的突破與星鏈計畫的逐步實現，以往全球衛星寬頻通訊難以突破30億美元的規模，隨著全球前兩大太空服務低軌衛星業者SpaceX所屬的「星鏈」(Starlink)與OneWeb的低軌衛星寬頻服務在2021年進行試營運，規畫在2022年進入商轉營運，預期將帶動整個通訊型態的轉變，單就StarlinK至2025年的營運規模就預估可達300億美元。各家營運商除了陸上服務，也將擴展至航空、海上甚至太空的全覆蓋場景；消費端的直接連接使用外，也將擴展至企業與政府使用，可望帶動更多應用的興起。而在連網車輛的進展面向上，各國廠商紛紛投入C-V2X研發，並成為美國與大陸的採用標準，可望在5G/6G與衛星通訊情境下，發展出以智慧連網車輛為基礎的新型商業型態。

楊欣倫指出，6G在2021年成為熱議話題，國際標準組織、電信設備商與營運商紛紛推出6G白皮書，預期商用化將落在2030年，仍不排除提前的可能性，未來除了強化5G的既有通訊功能，也將實現全覆蓋的通訊情境。技術發展關鍵字包含AI人工智慧、量子加密、太赫茲、無線光通訊、vRAN、開放架構、無人載具、非地面通訊等。