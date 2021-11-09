受疫情影響，部份海外國人超過2年未入境因會被依法遷出戶籍，影響勞健保等權益，打算利用明年春節返國。對此，為避免防疫旅館供不應求，行政院長蘇貞昌今允諾請相關部會研議，若有國人過去因疫情無法返國，確定「不可歸責」於個人的話，就考慮將2年限制延長為3年。

受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，恐影響健保等權益。內政部表示，為了正確戶籍資料，出境2年以上，依法應遷出登記。

對此，國民黨立委徐志榮今質詢時指出，目前防疫旅館真的不好訂，過年前半個月幾乎訂不到，他有1個美國的親戚，今年春節住了15天就花了27萬，如今隨著防疫旅館愈來愈難訂，價格恐怕會變得讓大家更難以接受。

徐志榮強調，雖然官方估計明年春節海外將有4萬多人返台，而防疫旅館才3萬多個房間，其中有部分的人是回台灣看老人家、有人是因為中秋節沒回台灣所以趁過年返鄉，但有人是因為擔心2年沒回國會被戶政機關除籍，不只勞保、健保會被退出，還不能報稅，國民年金也不能領，所以打算利用春節的機會趕在2年內回國。

徐志榮表示，針對這些過去因疫情而無法返台的國人，政府應考慮將2年限制再延長1年，讓大家不要因為2年沒回國會被除籍的疑慮要趕著回台灣，進而緩解防疫旅館的使用人潮。

對此，蘇貞昌表示，明年春節因為台灣特別安全，很多鄉親想回國，所以政府一方面增加防疫旅館供應數，一方面錯開移工、學生的訪台時間；且只要防疫許可，也將雖短防疫旅館的居住時間。

蘇貞昌強調，過去若是因為疫情無法回來「不可歸責」的話，他會請主管部會研究是否可放寬，如果有人是因為2年限制必須回台灣，他認為這樣就沒有必要。他強調，研議後若可行會早日宣布，要大家不要擠在這段時間回台灣。