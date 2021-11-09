摩根士丹利證券指出，儒鴻（1476）至2023年將持續擴張在Nike、Lululemon、UA等全球三大運動服飾的市場分額，伴隨毛利率提升題材，2021～2023年獲利年複合成長高達29％，最新一輪重新評價行情方興未艾（Further Re-Rating to Come），將股價預期喊上前無古人的1000元，象徵晉升千金有望。

摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維從兩個面向出發，探討儒鴻究竟是否有問鼎千金本錢。

首先，隨供應鏈端持續整合，儒鴻憑藉與Nike、Lululemon、UA等大品牌堅實合作關係與產品研發能力，未來二、三年內可望持續提升市占分額，整體而言，在三大品牌的市占分額將從2020年的5.7％，增長至2023年的7.6％，同期間營收年複合成長率超過二成。

其次，針對儒鴻毛利率是否還有上升空間，大摩基於以下原因給出肯定答覆：一、控制折舊與攤銷成本；二、數位化有助提高營運效率、員工產出，並降低呈體成本比例；三、不斷進行產品研發提高單位售價，進而帶動毛利率攀升。

綜合以上因素，儒鴻透過各項努力，其股東權益報酬率（ROE）優於同業，摩根士丹利預期，儒鴻毛利率至2023年將來到29.8％，比2021年高出2.3個百分點，同期間營業利益率更將大增3.2個百分點，來到22％。